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Экс-тренер «Ростова»: потеря Зобнина не станет проблемой для «Спартака»
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Экс-тренер «Ростова»: потеря Зобнина не станет проблемой для «Спартака» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в беседе с RT выразил мнение, что травма полузащитника Романа Зобнина не сильно скажется на игре московского «Спартака». «Каррера достаточно длительное время обходился без Зобнина. Он получил тяжёлую травму и восстанавливался четыре—пять месяцев. „Спартак“ достаточно неплохо укомплектован, у него найдутся игроки, которые смогут заменить Романа. У красно-белых большой выбор центральных полузащитников. Думаю, его отсутствие не станет серьёзной проблемой», — сказал Кириченко в разговоре с RT.
В матче 24-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» сыграет с «Тосно». Встреча пройдёт 31 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.
Ранее в «Спартаке» назвали сроки восстановления Зобнина от травмы.
RT на русском: последние новости
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