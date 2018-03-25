Сборная России заселилась в гостиницу в Санкт-Петербурге

В воскресенье вечером национальная команда России прибыла в Санкт-Петербург, где во вторник состоится товарищеский матч с Францией. Наша сборная заселилась в отель у Дворцовой площади.

В составе делегации не было полузащитника Романа Зобнина , повредившего мениск, однако приехал Далер Кузяев , которые получил повреждение на тренировке перед вылетом из Москвы. (Гоша ЧЕРНОВ)

Сборная России приехала. Зобнина нет, Кузяев тут. pic.twitter.com/HcAPAdlGHH

— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 марта 2018 г.

Россия — Франция