Сборная России заселилась в гостиницу в Санкт-Петербурге 

В воскресенье вечером национальная команда России прибыла в Санкт-Петербург, где во вторник состоится товарищеский матч с Францией. Наша сборная заселилась в отель у Дворцовой площади.
В составе делегации не было полузащитника Романа Зобнина, повредившего мениск, однако приехал Далер Кузяев, которые получил повреждение на тренировке перед вылетом из Москвы. (Гоша ЧЕРНОВ)
Сборная России приехала. Зобнина нет, Кузяев тут. pic.twitter.com/HcAPAdlGHH
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 марта 2018 г.
Россия — Франция