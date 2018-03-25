Луиз Адриану: «Джикия в том случае просто пошутил. Он ко всем уважительно относится»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что он еще не сталкивался с расизмом в России. Форвард также добавил, что защитник Георгий Джикия уважительно ко всем относится.

— Тот эпизод был просто шуткой, — цитирует UOL Луиза Адриану. — Джикия — отличный человек, который всегда со всеми шутит, он уважительно относится ко мне и к остальным бразильцам. В России я еще не сталкивался с расизмом, и, надеюсь, этого никогда не произойдет.

Напомним, что Джикия вел Твиттер «Спартака» в один из тренировочных сборов и подписал видео с занятием темнокожих футболистов клуба: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

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