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Луиз Адриану: «Джикия в том случае просто пошутил. Он ко всем уважительно относится»
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Луиз Адриану: «Джикия в том случае просто пошутил. Он ко всем уважительно относится» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что он еще не сталкивался с расизмом в России. Форвард также добавил, что защитник Георгий Джикия уважительно ко всем относится.
— Тот эпизод был просто шуткой, — цитирует UOL Луиза Адриану. — Джикия — отличный человек, который всегда со всеми шутит, он уважительно относится ко мне и к остальным бразильцам. В России я еще не сталкивался с расизмом, и, надеюсь, этого никогда не произойдет.
Напомним, что Джикия вел Твиттер «Спартака» в один из тренировочных сборов и подписал видео с занятием темнокожих футболистов клуба: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».
"Шоколадки тают". «Расистский скандал» в «Спартаке» изнутри // В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом // В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? «СЭ» объясняет, что произошло // Расизм в России? Англия, посмотри на себя! // Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита «Спартака»
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