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Основной состав ФК «Краснодар» обыграл молодежку и завоевал Кубок WAFF!
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Основной состав ФК «Краснодар» обыграл молодежку и завоевал Кубок WAFF! 

АиФ — Юг 33 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гол за основной состав «Краснодара» забил Юрий Газинский. У молодежки на 92-ой минуте отметился Арутюн Григорян. Он довел встречу до серии пенальти. В итоге сильнее оказалась главная команда (5:4).
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