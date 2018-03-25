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Основной состав ФК «Краснодар» обыграл молодежку и завоевал Кубок WAFF!
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Основной состав ФК «Краснодар» обыграл молодежку и завоевал Кубок WAFF!
АиФ — Юг
33 минуты назад
Фото:
АиФ – Юг
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Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гол за основной состав «Краснодара» забил
Юрий Газинский
. У молодежки на 92-ой минуте отметился
Арутюн Григорян
. Он довел встречу до серии пенальти. В итоге сильнее оказалась главная команда (5:4).
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