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Рихард Гюнге: Францоуз и Демченко — лучшая вратарская бригада, с которой мне приходилось играть
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Рихард Гюнге: Францоуз и Демченко — лучшая вратарская бригада, с которой мне приходилось играть 

Советский спорт 45 минут назад
— Францоуз и Демченко дают нам уверенность в каждом матче, это лучшая вратарская бригада, с которой мне приходилось играть в жизни. То, что «Салават» уже восемь периодов не может забить нам в равных составах — большая заслуга наших вратарей. Мы сильны именно в игре от обороны, это ни для кого не секрет.
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С Пашей и Васей мы всегда знаем, что у нас есть шанс на победу, если мы четко сыграем по заданию, они невероятны, — приводит слова форварда челябинской команды РИА «Новости».
Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Заключительный матч этого противостояния состоится 27 марта в Уфе.
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