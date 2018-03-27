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Глава российского бобслея рассказал о расследовании допинга Сергеевой
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Глава российского бобслея рассказал о расследовании допинга Сергеевой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил о том, что организация рассчитывает подвести предварительные итоги собственного расследования обстоятельств нарушения бобслеисткой Надеждой Сергеевой антидопинговых правил на Играх-2018 к середине апреля, сообщает ТАСС.
"Федерация бобслея России в настоящее время проводит расследование обстоятельств нарушения этой спортсменкой антидопинговых правил.
Сама Надежда Сергеева работает со своим адвокатом. В одну из зарубежных лабораторий отправлены лекарства, витамины и косметика, которые были у нее на Олимпийских играх.
К середине апреля мы ожидаем первые результаты расследования, о чем поставлена в известность Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). После этого мы всю информацию передадим в IBSF", — заявил Зубков, добавив, что международная организация также проводит свое собственное расследование.
"Я с Надеждой разговаривал, она утверждает, что не принимала ничего запрещенного. Предполагаю, что этой спортсменке, скорей всего, какое-то наказание все равно будет вынесено", — отметил глава российского бобслея, уточнив, что постарается сделать все, чтобы «наказание было минимальным».
Ранее сообщалось, что Сергеева не выступит на чемпионате России.
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