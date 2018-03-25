«Барселона» намерена приобрести лидера «Атлетико» Гризманна до начала ЧМ-2018

«Барселона» продолжает переговоры о приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна . В каталонском клубе намерены осуществить трансфер до старта чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Sport.es.

Руководство «Барселоны» готово активировать пункт отступных, которые прописаны в контракте французского форварда, и заплатить за Гризманна чуть более €100 млн Отмечается, что в клубе рассчитывают договориться с «Атлетико» о выплате денежных средств в рассрочку, чтобы не обращаться для осуществления трансфера в Профессиональную футбольную лигу Испании (LFP).

Сам игрок согласен на переход в стан каталонцев с понижением заработной платы. Сообщается, что «сине-гранатовые» предлагают ему существенные бонусы.

В «Барселоне» хотят оформить трансфер до начала чемпионата мира, однако официально о нем будет объявлено после 1 июля.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 26 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал восемь результативных передач.