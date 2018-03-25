Агуэро: «В 2020 году вернусь в „Индепендьенте“

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в интервью Fox Sports порассуждал о долге перед родиной.

«Я в долгу перед национальной командой. Смогу расплатиться с ней лишь победой на чемпионате мира.

Как прокомментирую вызов в сборную Гонсало Игуаина ? Для меня было бы лучше, если бы его не вызывали (смеется)».

Агуэро также рассказал и о своих планах на будущее:

«Когда в 2020 году истечет срок действия моего контракта с «Сити», я вернусь в родной «Индепендьенте».

Агуэро начинал свою карьеру в «Индепендьенте», за который он забил 18 голов в 36 матчах.