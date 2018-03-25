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Агуэро: «В 2020 году вернусь в „Индепендьенте“
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Агуэро: «В 2020 году вернусь в „Индепендьенте“ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в интервью Fox Sports порассуждал о долге перед родиной.
«Я в долгу перед национальной командой. Смогу расплатиться с ней лишь победой на чемпионате мира.
Как прокомментирую вызов в сборную Гонсало Игуаина? Для меня было бы лучше, если бы его не вызывали (смеется)».
Агуэро также рассказал и о своих планах на будущее:
«Когда в 2020 году истечет срок действия моего контракта с «Сити», я вернусь в родной «Индепендьенте».
Агуэро начинал свою карьеру в «Индепендьенте», за который он забил 18 голов в 36 матчах.
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