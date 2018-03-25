Гомоляко: «Салавату» нужно забыть про 1:7, остался последний бой 

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции, в котором «Трактор» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 7:1.
«Мы видели, что у Уфы неудачно сыграли вратари. Да и оборона действовала несконцентрированно. Такие ошибки в матчах, когда решается, кто выйдет в финал конференции, делать нельзя. Это непростительно. «Салавату» нужно забыть об этом матче и вспомнить, что остался последний бой, который надо выиграть. Если думать об этой игре, то ничего хорошего не будет.
Хотя мы помним, что несколько лет назад уфимцы в плей-офф проиграли «Ак Барсу» 0:8 в шестом матче, а потом прошли дальше. Меня это и настораживает, потому что «Трактор» сегодня забил семь, а послезавтра всё может пойти тяжело», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.