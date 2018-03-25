Гомоляко: «Салавату» нужно забыть про 1:7, остался последний бой

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции, в котором «Трактор» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 7:1.

«Мы видели, что у Уфы неудачно сыграли вратари. Да и оборона действовала несконцентрированно. Такие ошибки в матчах, когда решается, кто выйдет в финал конференции, делать нельзя. Это непростительно. «Салавату» нужно забыть об этом матче и вспомнить, что остался последний бой, который надо выиграть. Если думать об этой игре, то ничего хорошего не будет.