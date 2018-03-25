Фабрегас: готов вернуться в «Арсенал» в качестве тренера 

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил на несколько вопросов своих подписчиков в социальной сети «Твиттер».
«Лучший момент в моей карьере? Результативная передача перед самым важным голом в истории испанского футбола.
Любимый гол? Трудный вопрос. Вероятно, тот, что я забил в матче с «Тоттенхэмом» сразу после того, как мы повели в счёте 1:0.
Считаю ли я себя королём результативных передач в английской Премьер-лиге? Сейчас я только второй.
Вернусь ли я в «Арсенал» в качестве тренера, если у меня будет такая возможность? Конечно», — написал Фабрегас.
Напомним, Сеск выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.