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Синицын: «Молодёжка удивила игрой от ножа»
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Синицын: «Молодёжка удивила игрой от ножа» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын дал комментарий журналистам после победы в серии пенальти над молодёжной командой краснодарцев.
— Думаю, болельщикам игра понравилась, хоть и было не так много моментов. Полезный спарринг для поддержания тонуса во время паузы.
— Было бы трагедией поражение от молодёжки в серии пенальти?
— Нет, почему? Всё равно трофей остался бы в «Краснодаре», так что никакой трагедии.
— Давила ли какая-то ответственность в серии?
— Нет, такого напряжения, как в Кубке России, конечно, не испытывал.
— Молодёжка чем-то удивила?
— Да, игрой от ножа.
— Кто принял решение назначить вас капитаном?
— Было неожиданно, не знаю. Воспринял спокойно.
На реплику «зажги» от Павла Мамаева, который проходил за спиной, вратарь пошутил: «В твоем стиле Мамаев. Игрочишка!»
— Впереди чемпионат России и матч с «Анжи», вы считаете, что подготовка к этому матчу удалась? Возвращаясь к прошлым матчам, в чём причина предыдущих неудачных игр?
— Наверное, в нереализации моментов. В том же матче с «Динамо» имело хоть и мало, но один стопроцентный момент, который не реализовали. С «Уфой» были подходы, и опасные моменты тоже имелись. Сравнять могли и до этого забить. Мы могли сыграть более удачно и выиграть эту встречу. Посмотрим, как выйдет с «Анжи».
— В команде между игроками ставится задача попасть в лигочемпионскую тройку?
— Чем выше, тем лучше, конечно, забраться. Довольно-таки много матчей, много сильных соперников впереди. Чем выше заберемся, тем лучше. О чемпионстве мы изначально не говорили, но нужно постараться как можно выше подняться.
— Ты был основным игроком в «Краснодаре», вторым номером, сейчас снова основной. Как ощущаете свое игровое состояние?
— Не знаю, конкуренция как есть, так и есть. Пока есть доверие ко мне, тренер позволяет мне играть, я стараюсь пользоваться этим по максимуму.
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