Синицын: «Молодёжка удивила игрой от ножа»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын дал комментарий журналистам после победы в серии пенальти над молодёжной командой краснодарцев.

— Думаю, болельщикам игра понравилась, хоть и было не так много моментов. Полезный спарринг для поддержания тонуса во время паузы.

— Было бы трагедией поражение от молодёжки в серии пенальти?

— Нет, почему? Всё равно трофей остался бы в «Краснодаре», так что никакой трагедии.

— Давила ли какая-то ответственность в серии?

— Нет, такого напряжения, как в Кубке России, конечно, не испытывал.

— Молодёжка чем-то удивила?

— Да, игрой от ножа.

— Кто принял решение назначить вас капитаном?

— Было неожиданно, не знаю. Воспринял спокойно.

На реплику «зажги» от Павла Мамаева , который проходил за спиной, вратарь пошутил: «В твоем стиле Мамаев. Игрочишка!»

— Впереди чемпионат России и матч с «Анжи», вы считаете, что подготовка к этому матчу удалась? Возвращаясь к прошлым матчам, в чём причина предыдущих неудачных игр?

— Наверное, в нереализации моментов. В том же матче с «Динамо» имело хоть и мало, но один стопроцентный момент, который не реализовали. С «Уфой» были подходы, и опасные моменты тоже имелись. Сравнять могли и до этого забить. Мы могли сыграть более удачно и выиграть эту встречу. Посмотрим, как выйдет с «Анжи».

— В команде между игроками ставится задача попасть в лигочемпионскую тройку?

— Чем выше, тем лучше, конечно, забраться. Довольно-таки много матчей, много сильных соперников впереди. Чем выше заберемся, тем лучше. О чемпионстве мы изначально не говорили, но нужно постараться как можно выше подняться.

— Ты был основным игроком в «Краснодаре», вторым номером, сейчас снова основной. Как ощущаете свое игровое состояние?

— Не знаю, конкуренция как есть, так и есть. Пока есть доверие ко мне, тренер позволяет мне играть, я стараюсь пользоваться этим по максимуму.