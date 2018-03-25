«Дорожный триллер» с лимузином сняли на видео во Владивостоке

В социальной сети Instagram обсуждают видеоролик, названный «дорожным триллером», в главной роли которого «снялся» лимузин, сообщает PRIMPRESS.

Если верить авторам записи, события, о которых идет речь в ролике, произошли в районе дома № 72 по улице Борисенко. Водитель лимузина пытался выехать с дворовой парковки, однако для него это оказалось не такой простой задачей.

На пути у крупногабаритного авто оказался припаркованный джип. Другая машина спокойно бы выехала через имевшийся открытый участок дороги, однако для лимузина это стало настоящим вызовом.

Видео, как нестандартное авто пытается покинуть придомовую территорию, опубликовало инстаграм-сообщество «Приморье онлайн» (осторожно, присутствует нецензурная лексика). Ролик набрал несколько тысяч просмотров и вызвал бурную реакцию пользователей, которые поспешили назвать видео «дорожным триллером».

Большая часть комментариев свелась к обсуждению последних секунд, когда выезжая, лимузин приближается слишком близко к Escudo. Впрочем, юзеры пришли к выводу, что авто все-таки задето не было.

«Водила ас», «Мастер», «Максимум пыль вытер», «Прошел» — пишут подписчики.

«Надо лимузины делать, как раньше автобусы были — с резиной посередине, поворачивать проще», — добавил один из комментаторов.