Федерации керлинга не удается доказать невиновность Александра Крушельницкого

Федерации керлинга России (ФКР) пока не удалось собрать доказательства невиновности керлингиста Александра Крушельницкого , в олимпийской допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний.

"К сожалению, по горячим следам собрать доказательную базу не удалось, и дело продвигается не так быстро, как хотелось бы", — цитирует

Крушельницкий выступал в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст в паре со своей

красавицей-женой

Анастасией Брызгаловой и был лишен завоеванной бронзовой медали

после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

В ФКР полагают, что запрещенное вещество

спортсмену подсыпали. Обнаруженная концентрация говорит о разовом употреблении препарата, что нецелесообразно с точки зрения спортивных результатов.

По просьбе федерации керлинга заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Крушельницкого перенесено на 26 апреля, поскольку российская сторона «не успевала подготовиться».

"Если не сможем доказать невиновность спортсмена, будем упирать на незначительность происшедшего, на то, что препарат, который попал в его организм, не оказал влияния на результат. Хотелось бы, чтобы суд принял наши доводы и наложил на Крушельницкого минимальную, а не четырехлетнюю дисквалификацию, либо вовсе ее аннулировал", — резюмировал Свищев.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

провел параллель