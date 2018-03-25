Борис Игнатьев: «Такое количество травм в сборной — повод задуматься»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о многочисленных травмах игроков нашей национальной команды, а высказался по поводу отсутствия в ней хавбека «Локомотива» Игоря Денисова

— Череда травм, навалившаяся на сборную, вносит такие коррективы, которые сложно поддаются осмыслению и решению, — говорит Игнатьев. — Проблемы в обороне существенны, правда, при этом в средней есть люди, которые смогут заменить Зобнина. Те же Кузяев, Ерохин, Дзагоев. Жалко, конечно, что Роман может пропустить чемпионат мира, Черчесов возлагал на него большие надежды. И все же с защитой все выглядит намного трагичнее. Что касается самого Зобнина, у него очень сложная ситуация. В прошлом году случились кресты, теперь опять травма колена.

— На ваш взгляд, возможен ли в связи с повреждением Зобнина вызов Игоря Денисова, которого игнорирует Черчесов из-за личного конфликта?

— Тренер сделал выбор. По-моему, он однозначно обрисовал свою позицию — Денисова при нем в команде не будет. Конечно, мы можем советовать Черчесову: «Поступись, возьми», но у него есть свои видение и основания не приглашать Денисова.

— Сначала травмировались Джикия и Васин, теперь Кокорин и Зобнин…

— Чтобы такая большая группа игроков в начале соревновательного периода получала столь серьезные травмы — такого в моей практике не было. Думаю, это большая и серьезная тема для методических подразделений РФС и медицинского корпуса. Надо посмотреть, то ли случились какие-то перегибы на подготовительном этапе, то ли погодные условия повлияли, то ли сказался переход с искусственного газона на натуральный. В любом случае очень важно решить эту проблему. Разные травмы встречались, но чтобы летели коленные суставы… Столько повреждений обычно за несколько лет бывает, а тут сразу за месяц. Это повод серьезно задуматься. (Константин КОЛМАКОВ)