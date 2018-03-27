Итоги дня для россиян в НХЛ: рекордный гол Овечкина, 38-я шайба Кучерова 

В ночь с 26 на 27 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 16 россиян. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси, став третьим игроком в истории НХЛ, который забил не менее 45 голов в девяти сезонах. Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов забили свои 24-е шайбы в сезоне, а Никита Кучеров — 38-ю. Александр Георгиев пропустил три гола после шести бросков и был заменён.
ВратарьКлубСейвы%ОБСчётГеоргиев«Рейнджерс»3 из 6502:4Варламов«Колорадо»26 из 2989,71:4 ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлокиОвечкин (н)«Вашингтон»1+108+117.41-00Кузнецов (н)«Вашингтон»1+121+217.367 из 1200Кучеров (н)«Тампа»1+003-119.18-21Дадонов (н)«Флорида»1+101+217.32-01Мамин (н)«Флорида»002011.57-10Наместников (н)«Рейнджерс»020016.253 из 800Бучневич (н)«Рейнджерс»001014.411 из 210Свечников (н)«Детройт»02109.45-33Щербак (н)«Монреаль»002-213.44-00Анисимов (н)«Чикаго»003020.567 из 1801Орлов (з)«Вашингтон»003+224.39-22Зайцев (з)«Торонто»000-219.17-30Сергачёв (з)«Тампа»001-114.39-11Задоров (з)«Колорадо»002-119.41-52 Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»