Ещё
Чемпионат мира по танцам перенесут в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по танцам перенесут в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпионат мира по танцевальному спорту могут перенести в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции КХЛ, сообщил директор челябинцев Иван Сеничев. Планировалось, что турнир пройдет с 6 по 8 апреля на домашней арене «Трактора», но в случае победы над «Салаватом» в седьмом матче серии чемпионат в дворец спорта «Юность».
— Великолепный матч при сумасшедшей поддержке переполненной «Арены „Трактор“ выдала сегодня наша главная команда! — приводит сайт „Трактора“ слова Сеничева. — Парни подарили всем настоящий хоккейный праздник, и теперь с хорошим настроением мы едем в Уфу на решающую игру.
Специально для болельщиков сообщаю, что еще на прошлой неделе с президентом клуба Борисом Дубровским был согласован вопрос о переносе чемпионата мира по танцам во дворец спорта „Юность“ в случае выхода „Трактора“ в финал Восточной конференции.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: "Локомотив" заинтересован в переходе Холтби Тибо Куртуа: "ван Галу не стоит обсуждать игру вратарей" Борис Игнатьев: "Такое количество травм в сборной – повод задуматься"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга52
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ33
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой154
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение