Чемпионат мира по танцам перенесут в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции

Чемпионат мира по танцевальному спорту могут перенести в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции КХЛ, сообщил директор челябинцев Иван Сеничев . Планировалось, что турнир пройдет с 6 по 8 апреля на домашней арене «Трактора», но в случае победы над «Салаватом» в седьмом матче серии чемпионат в дворец спорта «Юность».

— Великолепный матч при сумасшедшей поддержке переполненной «Арены „Трактор“ выдала сегодня наша главная команда! — приводит сайт „Трактора“ слова Сеничева. — Парни подарили всем настоящий хоккейный праздник, и теперь с хорошим настроением мы едем в Уфу на решающую игру.