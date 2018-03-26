ЧМ по танцам могут перенести в «Юность» из-за игр «Трактора» 

Площадка для проведения Чемпионата мира по танцевальному спорту в Челябинске может быть перенесена в ДС «Юность» с случае выхода хоккейной команды «Трактор» в финал Восточной конференции КХЛ, сообщают в пресс-службе «чёрно-белых» со ссылкой на дирекора клуба Ивана Сеничева.
«Специально для болельщиков сообщаю, что еще на прошлой неделе вопрос был согласован с Президентом клуба Борисом Дубровским», — отметил Сеничев.
Напомним, 25 марта «Трактор» в шестом матче серии на домашнем льду разгромил команду «Салават Юлаев», забросив семь шайб и пропустив только одну. В результате счёт в полуфинальной серии сравнялся, и челябинцы получили шанс выйти в финал. Решающая игра состоится 27 марта в Уфе.