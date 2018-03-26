Иван Сеничев: «Трактор» подарил настоящий хоккейный праздник

Великолепный матч при сумасшедшей поддержке переполненной Арены «Трактор» выдала наша главная команда! Парни подарили всем настоящий хоккейный праздник, и теперь с хорошим настроением мы едем в Уфу на решающую игру.