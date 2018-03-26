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Иван Сеничев: «Трактор» подарил настоящий хоккейный праздник
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Иван Сеничев: «Трактор» подарил настоящий хоккейный праздник 

Советский спорт 38 минут назад
Великолепный матч при сумасшедшей поддержке переполненной Арены «Трактор» выдала наша главная команда! Парни подарили всем настоящий хоккейный праздник, и теперь с хорошим настроением мы едем в Уфу на решающую игру.
Специально для болельщиков сообщаю, что еще на прошлой неделе с Президентом клуба Борисом Дубровским был согласован вопрос о переносе Чемпионата мира по танцам во Дворец спорта «Юность» в случае выхода «Трактора» в финал Восточной конференции», — приводит слова Сеничева официальный сайт «Трактора».
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