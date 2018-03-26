Агент Холтби назвал слухами информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Маркус Ноак, агент полузащитника «Гамбурга» Льюиса Холтби , опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой московский «Локомотив» проявляет интерес к его клиенту.

«Переход Холтби в «Локомотив»? Поймите правильно, я не комментирую слухов в прессе», — сказал Ноак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» рассматривают вариант с подписанием контракта с 27-летним футболистом, соглашение с «Гамбургом» которого истекает летом.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провёл 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. В настоящий момент «Гамбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.