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Агент Холтби назвал слухами информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив»
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Агент Холтби назвал слухами информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив» 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Маркус Ноак, агент полузащитника «Гамбурга» Льюиса Холтби, опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой московский «Локомотив» проявляет интерес к его клиенту.
«Переход Холтби в «Локомотив»? Поймите правильно, я не комментирую слухов в прессе», — сказал Ноак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» рассматривают вариант с подписанием контракта с 27-летним футболистом, соглашение с «Гамбургом» которого истекает летом.
В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провёл 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. В настоящий момент «Гамбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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