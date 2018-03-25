«Локомотив» интересуется полузащитником «Гамбурга» Холтби

Полузащитник «Гамбурга» Льюис Холтби входит в сферу интересов московского «Локомотива», сообщает Mopo.de.

По информации источника, российский клуб уже обозначил свой интерес к 27-летнему немецкому футболисту. Отмечается, что действующий контракт Холтби с «Гамбургом» истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холтби принял участие в девяти матчах (шесть — в основе) за «Гамбург», отметившись одним голом. Хавбек перешёл в немецкий клуб из «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году.