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«Локомотив» интересуется полузащитником «Гамбурга» Холтби
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«Локомотив» интересуется полузащитником «Гамбурга» Холтби 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Гамбурга» Льюис Холтби входит в сферу интересов московского «Локомотива», сообщает Mopo.de.
По информации источника, российский клуб уже обозначил свой интерес к 27-летнему немецкому футболисту. Отмечается, что действующий контракт Холтби с «Гамбургом» истекает в конце нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холтби принял участие в девяти матчах (шесть — в основе) за «Гамбург», отметившись одним голом. Хавбек перешёл в немецкий клуб из «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году.
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