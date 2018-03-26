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Посол ЧМ-2018 Нуну Гомеш посетил чемпионат России по бобслею и совершил спуск в бобе
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Посол ЧМ-2018 Нуну Гомеш посетил чемпионат России по бобслею и совершил спуск в бобе 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Португалии по футболу Нуну Гомеш, который является послом чемпионата мира 2018 года, в последний день чемпионата России приехал на санно-бобслейную трассу в Сочи и совершил спуск в бобе, которым управлял ведущий бобслеист страны Александр Касьянов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.
Обладатель серебряной медали ЧЕ-2004 и бронзы ЧЕ-2000 приехал в Сочи с официальным визитом. Главной целью его поездки стал стадион «Фишт», где этим летом пройдут несколько матчей чемпионата мира.
"Вечером Гомеш решил приехать на нашу санно-бобслейную трассу и остался впечатлен грандиозностью этого сооружения, — рассказала представительница пресс-службы. — Посол чемпионата мира попросил Александра Касьянова прокатить его на настоящем бобе, и тот не стал отказываться. Гомеш был в полном восторге".
Касьянов на завершившемся в воскресенье чемпионате России выиграл две золотые награды (в двойках и четверках).
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