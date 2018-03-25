Олег Толстихин: Я счастлив, что победил со «СКА-Нефтяником»

Полузащитник «СКА-Нефтяника» Олег Толстихин о первом сезоне в Хабаровске, победе над «Енисеем» и главном желании по окончании чемпионата России в интервью пресс-службе ФХМР.

Олег Толстихин — игрок для «Енисея» знаковый: именно гол 19-го номера в овертайме в ворота московского «Динамо» 30 марта 2014 года вернул Красноярску чемпионский титул спустя 13 лет. Сегодня воспитанник красноярского хоккея с мячом огорчил уже родной клуб, завоевав своё первое «золото» для Хабаровска.

— Я очень рад, что победил со «СКА-Нефтяником», — признаётся Олег. — «Енисей» — это моя школа, которая научила меня играть в хоккей. Но я перешёл в новый этап. И рад, что мы сегодня победили этой командой. Я счастлив.

— Если признаться откровенно, хотелось что-то доказать бывшей команде? — Во-первых и в-главных, хотелось победить (улыбается). Конечно, в «Енисее» я всех знаю, как кто играет, сильные и слабые стороны игроков. Но главное, мы выиграли и даже неважно, забил я или нет.

— В чем «СКА-Нефтяник» был сегодня лучше соперника? — Первые минут 20−25 были очень тяжелые для нас. Красноярск пошел в прессинг, и нам было очень сложно. Счёт 2:1 говорит сам за себя. Но после перерыва соперник стал раскрываться, а мы удачно забили. С «Енисеем» очень тяжело играть всегда — это команда высокого уровня. Они опасны в атаке, а в обороне действуют очень плотно. Конечно, счёт 8:1 не отражает борьбы, но у нас получалось забивать и мы забивали.

— Что сейчас хочется больше всего? — Домой в Красноярск. Очень хочу домой. Думаю, полечу через 2−3 дня. Это был интересный, но очень сложный для меня сезон: длинные перелеты, какая-то аритмия. Где-то пришлось перестраиваться. Но мы — профессионалы, и несмотря ни на что, надо выходить на лёд и играть.

— Переход летом именно в «СКА-Нефтяник» себя оправдал? — Это может сказать только главный тренер. Сейчас я просто рад, что мы выиграли — это была наша общая задача. Подтверждать титул всегда сложнее, чем его выиграть. Плюс когда ты играешь дома, растрачиваешь очень много эмоций, ведь болельщики ждут от тебя только первого места. Но хочу поблагодарить их: полный «Ерофей» — это просто классно! Очень рад, что так много людей пришло сегодня. Надеюсь, мы подарили им праздник!