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В Аргентине во время футбольного матча фанаты устроили массовую драку
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В Аргентине во время футбольного матча фанаты устроили массовую драку 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Во время матча второго дивизиона чемпионата Аргентины между «Лос-Андесом» и «Браун Адроге» фанаты команд строили массовую драку на трибунах, сообщает "Советский спорт".
Встреча была приостановлена. По информации Clarin, драка началась на 16-й минуте игры, когда фанаты стали бросать камни, бутылки и другие предметы. После этого болельщики стали избивать друг друга.
В ходе беспорядков полиции города пришлось вмешаться и применить резиновые пули. По итогам столкновений было задержано более сотни болельщиков.
Матч завершилась победой «Лос-Андеса» со счетом 2:0.
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