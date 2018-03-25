В Аргентине во время футбольного матча фанаты устроили массовую драку

Во время матча второго дивизиона чемпионата Аргентины между «Лос-Андесом» и «Браун Адроге» фанаты команд строили массовую драку на трибунах, сообщает "Советский спорт"

Встреча была приостановлена. По информации Clarin, драка началась на 16-й минуте игры, когда фанаты стали бросать камни, бутылки и другие предметы. После этого болельщики стали избивать друг друга.

В ходе беспорядков полиции города пришлось вмешаться и применить резиновые пули. По итогам столкновений было задержано более сотни болельщиков.

Матч завершилась победой «Лос-Андеса» со счетом 2:0.