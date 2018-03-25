МИД РФ Лавров сыграл за команду ветеранов «Спартака» и забил гол

В Москве состоялся товарищеский матч между ветеранами «Спартака» и командой МЧС «Бриз», приуроченный ко. Лавров, являющийся давним поклонником «Спартака», сыграл по тайму за обе команды: в первом тайме за «Бриз», во втором — за красно-белых.

Спартаковские ветераны тепло поздравили Лаврова с 68-м днем рождения и вручили ему подарки, в том числе красно-белую футболку с 68-м номером.