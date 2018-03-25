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МИД РФ Лавров сыграл за команду ветеранов «Спартака» и забил гол
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МИД РФ Лавров сыграл за команду ветеранов «Спартака» и забил гол 

SPORT24.ru 1 час назад
В Москве состоялся товарищеский матч между ветеранами «Спартака» и командой МЧС «Бриз», приуроченный ко. Лавров, являющийся давним поклонником «Спартака», сыграл по тайму за обе команды: в первом тайме за «Бриз», во втором — за красно-белых.
Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Один мяч за красно-белых забил Лавров, еще по разу отличились Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов. Кроме них, за спартаковцев играли: Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.
Спартаковские ветераны тепло поздравили Лаврова с 68-м днем рождения и вручили ему подарки, в том числе красно-белую футболку с 68-м номером.
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