Ещё
Кулибали: Бенитес звонил дважды, а я положил трубку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кулибали: Бенитес звонил дважды, а я положил трубку 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о переходе в неаполитанский клуб.
«В свое время я дважды положил трубку, когда мне звонил Рафаэль Бенитес. Думал, что это друг, который пытается меня разыграть… Я не верил, что Бенитес может мне позвонить, но это правда. Я был так смущен и потом еще долго извинялся.
Этот переход был нужен мне. Для защитника нет лучшего места, чем Италия, чтобы развиваться в плане тактики. Я достиг огромного прогресса в этом аспекте.
Однажды Диего Марадона прислал мне фотографию, где он в моей футболке! Я был в восторге. Это доказывает, что в жизни все возможно», — приводит слова Кулибали Football Italia.
LiveSport.Ru: последние новости
Галлас ожидает энерозатратной игры в матче Россия – Франция Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч Япония – Украина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 27 марта
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение