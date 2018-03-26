Кулибали: Бенитес звонил дважды, а я положил трубку

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о переходе в неаполитанский клуб.

«В свое время я дважды положил трубку, когда мне звонил Рафаэль Бенитес . Думал, что это друг, который пытается меня разыграть… Я не верил, что Бенитес может мне позвонить, но это правда. Я был так смущен и потом еще долго извинялся.

Этот переход был нужен мне. Для защитника нет лучшего места, чем Италия, чтобы развиваться в плане тактики. Я достиг огромного прогресса в этом аспекте.