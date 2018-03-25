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Кулибали: «Когда Бенитес позвал меня в „Наполи“, то я подумал, что это розыгрыш»
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Кулибали: «Когда Бенитес позвал меня в „Наполи“, то я подумал, что это розыгрыш» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вспомнил о том, как перешел в неаполитанский клуб.
"Когда мне звонил Рафаэль Бенитес, то я повесил трубку два или три раза. Я думал, что меня разыгрывает мой друг. Я не мог поверить, что Бенитес действительно звонил мне, но это оказалось правдой. После этого мне было очень стыдно и я много раз извинялся.
Трансфер в «Наполи» был именно тем, что мне было нужно. Защитникам лучше всего играть в Италии для развития в тактическом смысле. Здесь я очень прибавил в этом компоненте.
Вначале я не верил, что Диего Марадона попросил мою футболку. Но через дня он прислал фото с футболкой! Я был в восторге. Это говорит о том, что все возможно в жизни", — сказал Кулибали в интервью Football Italia.
26-летний Кулибали перешел в «Наполи» в 2014 году из «Генка» за 7,75 миллиона евро.
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