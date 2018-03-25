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Экс-полузащитник «Барселоны» стал послом чемпионата мира — 2022 в Катаре
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Экс-полузащитник «Барселоны» стал послом чемпионата мира — 2022 в Катаре 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Хави, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд», стал послом чемпионата мира 2022 года, сообщает ТАСС.
"Я видел, что футбол может делать в общинах в Катаре и во всех регионах мира. Футбол объединяет людей, разрушает стереотипы и социальные барьеры", — заявил 38-летний испанец.
Хави стал игроком «Аль-Садда» в июне 2015 года. До этого он выступал за «Барселону» с 1998 года, выиграв с «сине-гранатовыми» четыре кубка Лиги чемпионов, восемь золотых медалей чемпионата Испании, а также три Кубка Короля.
В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды победителем континентального первенства.
Чемпионат мира по футболу 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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