В понедельник вечером в товарищеском матче сойдутся сборные Португалии и Голландии. Букмекеры считают команду Фернанду Сантуша фаворитом, но в контрольных поединках случается всякое, тем более что встреча пройдёт на нейтральном поле. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния в Женеве.
Португалия
Сборная Португалии по-прежнему очень зависима от Криштиану Роналду. Это лишний раз доказал пятничный контрольный матч против Египта. После гола Мохамеда Салаха «европейские бразильцы» проигрывали практически до конца, пока за дело всерьёз не взялся Роналду. Он забил на второй и четвёртой компенсированных минутах, сумев перевернуть результат встречи с ног на голову. Теперь команда Фернанду Сантуша в хорошем расположении духа готовится сыграть с Голландией.
Голландия
Дебют Рональда Кумана в качестве главного тренера сборной Голландии получился неудачным. Активности одного Мемфиса Депая не хватило «оранье» для того, чтобы продемонстрировать что-то интересное в атаке в домашнем матче против Англии. «Три льва» тоже не впечатлили, но смотрелись определённо лучше и смогли добиться победы благодаря голу Джесси Лингарда. Прошедший матч показал, что у Кумана впереди ещё много работы. Рональду нужно отойти от своих принципов и меньше думать об обороне, ведь издавна голландцы исповедовали атакующий стиль игры.
Где смотреть матч
Игру в Женеве, которая стартует в 21:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.
Статистика личных встреч
Португалия — Голландия: +7=6-1. Разница мячей: 16-8.
Голландия лишь однажды смогла обыграть Португалию. Случилось это ещё в октябре 1991-го года в отборе на чемпионат Европы — «оранье» взяли верх над «европейскими бразильцами» с минимальным счётом 1:0.
Интересные факты
— В 8 последних матчах сборная Португалии одержала 7 побед при одной ничьей.
— Проиграв три дня назад Англии, Голландия прервала серию из 5 побед кряду.
— В 13 матчах против Португалии Голландия добилась лишь одной победы при 6 ничьих и 7 поражениях.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Матч против Англии наглядно показал, что у Голландии есть серьёзные проблемы с атакующей линией. Португалия должна воспользоваться этим и добиться положительного результата. Помочь «европейским бразильцам» должен набравший хорошую форму Криштиану Роналду. Наша ставка: «Португалия с форой (0)» с коэффициентом 1.6.