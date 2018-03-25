Прогноз на матч Португалия — Голландия: у Кумана много работы

В понедельник вечером в товарищеском матче сойдутся сборные Португалии и Голландии. Букмекеры считают команду Фернанду Сантуша фаворитом, но в контрольных поединках случается всякое, тем более что встреча пройдёт на нейтральном поле. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния в Женеве.

Португалия

Сборная Португалии по-прежнему очень зависима от Криштиану Роналду . Это лишний раз доказал пятничный контрольный матч против Египта. После гола Мохамеда Салаха «европейские бразильцы» проигрывали практически до конца, пока за дело всерьёз не взялся Роналду. Он забил на второй и четвёртой компенсированных минутах, сумев перевернуть результат встречи с ног на голову. Теперь команда Фернанду Сантуша в хорошем расположении духа готовится сыграть с Голландией.

Голландия

Дебют Рональда Кумана в качестве главного тренера сборной Голландии получился неудачным. Активности одного Мемфиса Депая не хватило «оранье» для того, чтобы продемонстрировать что-то интересное в атаке в домашнем матче против Англии. «Три льва» тоже не впечатлили, но смотрелись определённо лучше и смогли добиться победы благодаря голу Джесси Лингарда. Прошедший матч показал, что у Кумана впереди ещё много работы. Рональду нужно отойти от своих принципов и меньше думать об обороне, ведь издавна голландцы исповедовали атакующий стиль игры.

Где смотреть матч

Игру в Женеве, которая стартует в 21:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Португалия — Голландия: +7=6-1. Разница мячей: 16-8.

Голландия лишь однажды смогла обыграть Португалию. Случилось это ещё в октябре 1991-го года в отборе на чемпионат Европы — «оранье» взяли верх над «европейскими бразильцами» с минимальным счётом 1:0.

Интересные факты

— В 8 последних матчах сборная Португалии одержала 7 побед при одной ничьей.

— Проиграв три дня назад Англии, Голландия прервала серию из 5 побед кряду.

— В 13 матчах против Португалии Голландия добилась лишь одной победы при 6 ничьих и 7 поражениях.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Матч против Англии наглядно показал, что у Голландии есть серьёзные проблемы с атакующей линией. Португалия должна воспользоваться этим и добиться положительного результата. Помочь «европейским бразильцам» должен набравший хорошую форму Криштиану Роналду. Наша ставка: «Португалия с форой (0)» с коэффициентом 1.6.