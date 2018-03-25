После игры с бразильцами зрители покинули трибуны «Лужников» за 11 минут

В пятницу, 23 марта, в «Лужниках» состоялся товарищеский футбольный матч Россия—Бразилия. Корреспондент «ВМ» посетил игру и проверил, готовы ли городские службы и спорткомплекс к предстоящему чемпионату мира.

Этот поединок можно считать одной из последних проверок «Лужников» перед грядущим мировым первенством. После множества нареканий по итогам ноябрьской игры с Аргентиной на его организацию обратили особое внимание.

Благодаря тому, что на днях после реконструкции открылся еще один вестибюль станции метро «Спортивная», большинство болельщиков добирались до стадиона на метро. На выходе всех встречали дружелюбные волонтеры. Они подсказывали, как лучше добраться до своего сектора. Всем желающим специалисты по аквагриму рисовали национальные флаги России и Бразилии.

Особое внимание — безопасности. Уже на близлежащих станциях метрополитена дежурят сотрудники полиции, множество стражей порядка работают и на подходах к стадиону. Попасть на территорию «Лужников» можно было, только пройдя специальную зону досмотра. Рамки металлоискателей и сотрудники полиции, которые проверяют содержимое сумок, находятся в специальном павильоне, так что в случае непогоды зрителям будет достаточно комфортно проходить проверку.

В Москву поддержать бразильскую сборную приехали самые преданные фанаты. Их радушно приняли российские болельщики, с красивыми бразильскими девушками фотографировалось множество москвичей.

Во избежание столпотворений волонтеры раздают специальные памятки, в которых рассказывается, как лучше покинуть стадион.

У каждого зрителя на месте лежит плакат. Во время исполнения гимна все болельщики подняли их над головой, и получилось, что стадион «окрасился» в цвета российского флага.

Увы, футбольный матч закончился со счетом 0:3 не в пользу российской сборной. После матча зрители нижних ярусов практически сразу покинули трибуны, несколько сотен болельщиков с верхних ярусов, которые решили до конца досмотреть матч, временно не выпускали. Но уже через 11 минут все зрители смогли уйти.

Болельщиков, покидающих стадион, разделили на два потока: одни шли к МЦК «Лужники», другие — к станции метро «Спортивная». Через полчаса после окончания матча очередей на вход в МЦК и подземку не было. Поэтому можно сказать, что экзамен сдан на отлично.

К сожалению, подобную оценку нельзя поставить нашей сборной. Порадовать фанатов российские футболисты смогут уже в ближайший вторник, 26 марта. Наша команда в Санкт-Петербурге сразится со сборной Франции.