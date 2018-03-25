Дмитрий Скопинцев: Надеюсь, хотя бы ничью с французами зацепим

Уроженец Воронежа проходил обучение в академиях «Динамо» и «Зенита» , потом оказался в «Лейпциге», отыграл сезон за одну из команд системы «Ред Булла» — австрийский «Лиферинг», откуда перебрался в 2016 году в Ростов-на-Дону.

Последний год Скопинцев провел на правах аренды в «Балтике», где громко заявил о себе в первой части чемпионата ФНЛ-2017/18 (10 голов в 24 матчах). А зимой талантливый парень полноценно вернулся в «Ростов», став в команде Валерия Карпина игроком стартового состава. Все три весенних матча — против «Краснодара» (1:3), «Зенита» (0:0) и «Арсенала» (2:2) — Дмитрий начинал с первых минут. И сейчас, в перерыве на игры сборных, он готовится к 4-му туру. Заодно мечтая о сборной России.

«КАРПИН ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ»

— Зимой поговаривали, что вы можете перейти в один из российских топ-клубов. В частности, речь шла о «Спартаке» . Так и было? — Это не слухи. Я сам ждал развития ситуации. Но после первого зимнего сбора принял решение остаться в «Ростове». Разговор с Валерием Карпиным и руководителями клуба убедил, что здесь на меня рассчитывают. А игровая практика сейчас на первом месте.

— Карпин с особой симпатией относится к молодежи? — По-моему, для него все равны. Валерий Георгиевич может «напихать» и опытным ребятам, и молодым. Но вообще, атмосфера в команде сейчас замечательная. Никаких группировок.

— Один на один с Карпиным часто общаетесь? — Да, в «Ростове» регулярно проводятся личные беседы тренера с игроками. Это очень мотивирует. Так проще понять, где необходимо добавить, что мешает более быстрому прогрессу. Карпин ведь сам был большим игроком, и тренерский опыт у него уже приличный. Плохого точно не посоветует.

«ЦЕЛЬ — ПЕРВАЯ СБОРНАЯ РОССИИ»

— В первых матчах за «Ростов» вы часто шли в обводку. Не всегда оправданную. Тренер не ругал? — Наоборот, Валерий Георгиевич всегда за креатив. Он просит игроков чаще брать инициативу на себя. Разумеется, не в ущерб эффективности.

— Пока Карпин не одержал с «Ростовом» ни одной победы. Когда ждать прорыва? — У нас сложный календарь, но победы скоро придут, не сомневаюсь. Игра-то есть. Посмотрите на наши голы. Это не случайные мячи, а комбинации, которые отрабатывались на зимних сборах. Когда получается реализовать заранее задуманное — это суперэмоции! В плане сыгранности, сплоченности у «Ростова» все замечательно.

— Премьер-лига по уровню намного превосходит ФНЛ? — Там я обыгрывал по два-три защитника. Здесь против меня действуют гораздо жестче. Разве что качество полей примерно одинаковое.

— 15 апреля откроется современная «Ростов-Арена»… — Недавно мы всей командой ездили туда. Посмотрели трибуны, газон. Очень понравилось. Думаю, болельщикам стадион тоже придется по душе.

— Вы в 21 год закрепились в основе «Ростова», но в молодежную сборную России вас не зовут. Не обидно? — Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав молодежки, но не более. Ну и ничего страшного. Моя цель и мечта — оказаться в главной сборной России.

«ЖИРКОВ — ЛУЧШИЙ ЛАТЕРАЛЬ»

Александр Головин. — Смотрели в пятницу ее матч с Бразилией? — В прямом эфире — не удалось. «Ростов» проводил контрольную игру с «Ахматом», а после я поехал домой в Воронеж. Посмотрел трансляцию в записи, на следующие сутки. Обидно, что счет получился крупным. Наши не заслуживали такого поражения. Особенно Игорь Акинфеев

— Чего ждете от следующей контрольной игры сборной России против французов? — Думаю, никаких экспериментов не будет. Все-таки скоро чемпионат мира, и Черчесов уже наигрывает оптимальные сочетания. Надеюсь, хотя бы ничью с Францией «зацепить» удастся.

— Сейчас команда Черчесова играет по знакомой вам схеме «5-3-2». — Да, поэтому могу сравнивать себя с теми, кто сейчас играет на моей позиции в сборной. Слежу за этими футболистами, подмечаю какие-то нюансы, моделирую, как бы я сам действовал на их месте. Надеюсь, когда-нибудь моя мечта исполнится, и я смогу проверить себя на уровне главной команды страны.