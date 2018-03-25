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Куртуа: «В следующем сезоне я буду в „Челси“
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Куртуа: «В следующем сезоне я буду в „Челси“ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа заявил, что не покинет клуб ближайшим летом.
«Конечно, все эти спекуляции относительно моего будущего оказывают отрицательное влияние на меня.
У меня еще год по контракту с «Челси», в этом клубе я хорошо себя чувствую. По окончании сезона мы с руководством проведем переговоры. Ко всему подойду спокойно, ведь я знаю, что в следующем сезоне я буду в «Челси».
Если отправлюсь на чемпионат мира с ясностью относительно моего будущего, у меня не будет этим забита голова на турнире», — цитирует Куртуа Sporza.
В текущем сезоне Куртуа провел за «Челси» 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 40 мячей.
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