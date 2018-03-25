Куртуа: «В следующем сезоне я буду в „Челси“

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа заявил, что не покинет клуб ближайшим летом.

«Конечно, все эти спекуляции относительно моего будущего оказывают отрицательное влияние на меня.

У меня еще год по контракту с «Челси», в этом клубе я хорошо себя чувствую. По окончании сезона мы с руководством проведем переговоры. Ко всему подойду спокойно, ведь я знаю, что в следующем сезоне я буду в «Челси».

Если отправлюсь на чемпионат мира с ясностью относительно моего будущего, у меня не будет этим забита голова на турнире», — цитирует Куртуа Sporza.

В текущем сезоне Куртуа провел за «Челси» 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 40 мячей.