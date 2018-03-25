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Ольга Андрианова: В российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это радует
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Ольга Андрианова: В российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это радует 

Советский спорт 2 часа назад
— Девчонки — молодцы! Играли классно, аккуратно, четко выполняли все. Я очень ими довольна. У нас появилась хорошая и стабильная команда-лидер. Это говорит о том, что в российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это очень радует. Значит, федерация развивает вид спорта. Надеюсь, благодаря этому чемпионат России, в конечном итоге, тоже станет конкурентоспособным, и, выиграв его, можно будет уже ехать на чемпионаты Европы и мира, — передает слова Андриановой РИА «Новости».
Напомним, что женская сборная России по керлингу на турнире в канадском Норт Бэй завоевала бронзовые медали.
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