Ольга Андрианова: В российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это радует

РИА «Новости». — Девчонки — молодцы! Играли классно, аккуратно, четко выполняли все. Я очень ими довольна. У нас появилась хорошая и стабильная команда-лидер. Это говорит о том, что в российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это очень радует. Значит, федерация развивает вид спорта. Надеюсь, благодаря этому чемпионат России, в конечном итоге, тоже станет конкурентоспособным, и, выиграв его, можно будет уже ехать на чемпионаты Европы и мира, — передает слова Андриановой Напомним, что женская сборная России по керлингу на турнире в канадском Норт Бэй завоевала бронзовые медали.