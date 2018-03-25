Лавров сыграл в футбол с ветеранами «Спартака»

По информации пресс-службы красно-белых, игра между командами «Спартак» и «Бриз» завершилась вничью со счетом 5:5. Лавров сыграл за оба клуба и отметился одним голом за спартаковцев.