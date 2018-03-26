Два ключевых защитника «Ювентуса» могут не сыграть с «Миланом»

Участие двух ключевых защитников «Ювентуса» в матче 30-го тура Серии А против «Милана» находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, речь идёт о Джорджио Кьеллини и Алексе Сандро, которые сейчас восстанавливаются после травм.

Отмечается, что футболисты, скорее всего, вернутся в строй к поединку с «россонери», однако тренерский штаб «бьянконери» хочет предоставить им отдых, чтобы важные игроки были полностью готовы к первой четвертьфинальной встрече с мадридским "Реалом"

Напомним, что матч «Ювентус» — «Милан» состоится 31 марта в 21:45 по московскому времени.