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Два ключевых защитника «Ювентуса» могут не сыграть с «Миланом»
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Два ключевых защитника «Ювентуса» могут не сыграть с «Миланом» 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Участие двух ключевых защитников «Ювентуса» в матче 30-го тура Серии А против «Милана» находится под вопросом.
Как сообщает Football Italia, речь идёт о Джорджио Кьеллини и Алексе Сандро, которые сейчас восстанавливаются после травм.
Отмечается, что футболисты, скорее всего, вернутся в строй к поединку с «россонери», однако тренерский штаб «бьянконери» хочет предоставить им отдых, чтобы важные игроки были полностью готовы к первой четвертьфинальной встрече с мадридским "Реалом".
Напомним, что матч «Ювентус» — «Милан» состоится 31 марта в 21:45 по московскому времени.
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