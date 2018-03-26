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«Ювентус» и «Интер» интересуются защитником «Ривер Плейта»
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«Ювентус» и «Интер» интересуются защитником «Ривер Плейта» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ювентус» и «Интер» хотят подписать левого защитника «Ривер Плейта» Марсело Саракки.
Стоимость 19-летнего уругвайца оценивается в 2 млн евро.
В текущем сезоне Саракки провел 14 матчей и сделал один ассист.
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