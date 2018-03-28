«Ювентус» претендует на защитника сборной Германии 

По информации издания, чемпион Италии следит за игрой Йонаса Хектора, который выступает за немецкий «Кельн».
«Ювентус» хочет приобрести защитника «Интера» Канселу
Отмечается, что в случае вылета команды из бундеслиги, футболист может покинуть ее ряды за 10 млн евро. На данный момент «Кельн» занимает предпоследнюю строчку в таблице чемпионата Германии.
Также источник уверяет, что к футболисту проявляют интерес мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 15 матчей и отдал 1 голевую передачу.