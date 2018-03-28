«Ювентус» претендует на защитника сборной Германии

По информации издания, чемпион Италии следит за игрой Йонаса Хектора , который выступает за немецкий «Кельн».

«Ювентус» хочет приобрести защитника «Интера» Канселу

Отмечается, что в случае вылета команды из бундеслиги, футболист может покинуть ее ряды за 10 млн евро. На данный момент «Кельн» занимает предпоследнюю строчку в таблице чемпионата Германии.

Также источник уверяет, что к футболисту проявляют интерес мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 15 матчей и отдал 1 голевую передачу.