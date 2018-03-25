Гинтер: «Футболисты зарабатывают слишком много»

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер считает, что футболисты незаслуженно получают такие большие зарплаты.

«Видя, как должны вкалывать строители или медсестры, чтобы получить зарплату, которой хватит, чтобы едва свести концы с концами, должен сказать: конечно, футболисты зарабатывают слишком много.

Мы не делаем ничего существенного. Мы не врачи, которые спасают жизни или лечат людей. Вот это действительно важно для общества, футбол же под эту категорию не попадает. У меня есть ощущение, что надо задуматься над тем, в каком направлении развивается футбол», — цитирует Гинтера Welt am Sonntag.