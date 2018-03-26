Маттиас Гинтер: «Футболисты зарабатывают слишком много в то время, когда медсестры и строители едва сводят концы с концами» 

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер отметил, что у футболистом слишком высокие зарплаты. По его словам, люди более важных профессий получают несправедливо меньше.
— Я вижу, как медсестры и строители трудятся и получают зарплату, которая позволяет едва сводить концы с концами, — приводит Bild слова Гинтера. — Должен признать, футболисты зарабатывают слишком много. И мы не делаем чего-то важного, как те же врачи, которые спасают жизни. В этом смысле футбол не является абсолютной необходимостью.