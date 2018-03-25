Карвальял: «Моуринью очень хорош, когда сражается»

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял уверен, что его соотечественник Жозе Моуринью особенно опасен, когда находится под давлением.

— Мне нравится Моуринью, и он об этом знает, — приводит слова Карвальяла Goal. — Я у него учился. Сначала я провел неделю в «МЮ» с сэром Алексом Фергюсоном , потом неделю наблюдал за работой Моуринью в «Челси», после чего отправился в "Реал" . Я пытался учиться у лучших. У него огромная уверенность в своих силах, как и у меня. Это необходимо.

Но он очень сильно от меня отличается. Ему нравится конфронтация, ему хочется сражаться с людьми, а он очень хорош, когда сражается. Я же стараюсь уходить от битв. Я люблю побеждать, но если кто-то попытается меня спровоцировать, то обнаружит, что бьется сам с собой, — добавил наставник «Суонси».

"Лебеди" сыграют с «МЮ» 31 марта.