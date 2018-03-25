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Карвальял: «Моуринью очень хорош, когда сражается»
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Карвальял: «Моуринью очень хорош, когда сражается» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял уверен, что его соотечественник Жозе Моуринью особенно опасен, когда находится под давлением.
— Мне нравится Моуринью, и он об этом знает, — приводит слова Карвальяла Goal. — Я у него учился. Сначала я провел неделю в «МЮ» с сэром Алексом Фергюсоном, потом неделю наблюдал за работой Моуринью в «Челси», после чего отправился в "Реал". Я пытался учиться у лучших. У него огромная уверенность в своих силах, как и у меня. Это необходимо.
Но он очень сильно от меня отличается. Ему нравится конфронтация, ему хочется сражаться с людьми, а он очень хорош, когда сражается. Я же стараюсь уходить от битв. Я люблю побеждать, но если кто-то попытается меня спровоцировать, то обнаружит, что бьется сам с собой, — добавил наставник «Суонси».
"Лебеди" сыграют с «МЮ» 31 марта.
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