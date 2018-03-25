Французский журналист: в российском футболе застой, игрокам не хватает амбиций

Журналист Football.fr Николя Регацци рассказал французским болельщикам, в каком состоянии находится российский футбол за три месяца до чемпионата мира — 2018. Состояние российского футбола

«В российском футболе застой. Это видно по уровню чемпионата, выступлению клубов страны в еврокубках и, конечно, по сборной. После кризиса 2014 года в российский футбол вкладывается куда меньше денег, пример — спонсор „Спартака“ , банк, который сейчас переживает не лучшие времена. «Анжи» стал банкротом после времён, когда делал ставку на Это'О и Роберто Карлоса . Только „Газпром“ оказывает серьёзную поддержку „Зениту“ . Он построил удивительный стадион и является партнёром ФИФА на чемпионате мира. Футбол в России во многом зависит от олигархов».

«Заплатить Фабио Капелло остаток зарплаты — € 5,1 млн — вызвался миллиардер Алишер Усманов , который передал деньги федерации. В механизме работы РФС остаётся проблема: по мнению многих наблюдателей, федерация сохранила советский уклад. Необходимость обновлений внутри федерации сохраняется. На чемпионате Европы сборную России тренировал Леонид Слуцкий, который также работал наставником ЦСКА. Не думаю, что такое возможно где-то ещё. Как он мог выбирать игроков, не поддаваясь влиянию?»

Российские клубы в еврокубках

«Прошло 10 лет с тех пор, как «Зенит» выиграл Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы). После этого никаких достижений не было. Даже передачи команды Роберто Манчини и приобретения аргентинцев не хватило для того, что «Зенит» вернулся в европейскую элиту. Большая проблема — перерыв в чемпионате с декабря до марта. Требуется пересмотреть этот момент».

Подготовка молодёжи

«Усилия для подготовки игроков предпринимаются, но это не основное направление. Недавно федерация запустила программу подготовки тренеров в партнёрстве с Германией. Поздновато, хотя идея хорошая. В Краснодаре миллиардер Сергей Галицкий , который владеет эквивалентом французской компании розничной торговли Carrefour, вложил деньги в академию. Это позволяет молодым ребятам прогрессировать в хороших условиях. Более того, в этом городе был построен чудесный стадион, но он не будет задействован на чемпионате мира…»

Российские футболисты

«Недавно я поговорил с российским журналистом, который принимает участие в голосовании за лучшего игрока мира. Футболисты получают очень хорошие деньги в своих клубах, проводят за сезон всего восемь матчей самого высокого уровня и довольствуются этим. Амбиций им не хватает. У них нет желания играть за рубежом, и из-за этого сборной не хватает опыта. После Кубка конфедераций нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов был интересен за рубежом, однако не уехал. Акинфеев всегда был великолепным вратарём, но он как король в ЦСКА, и сейчас уже поздно уходить. Аршавин был звездой в «Арсенале», а вот другим россиянам в Европе приходилось сложнее. Поэтому российские игроки предпочитают оставаться в своей стране».

Образ футболистов

«Даже представители других видов спорта критикуют футболистов. Люди задаются вопросом, почему те тренируются только три часа в день. Образ у футболистов плохой. Несмотря на отрицания, игроки были в Монако после вылета команды из чемпионата Европы. Меня беспокоит то, что никто не предпринимает усилий для предотвращения подобных вещей — ни тренер, ни руководство. Раньше во Франции люди переживали из-за того, что футболисты слишком много получали и любили вечеринки. В России такая картина наблюдается прямо сейчас».

Увлечение футболом

«Невзирая на уровень национальной команды по футболу, трибуны во время Кубка конфедераций были заполнены. Россияне — патриоты и приходят поддерживать свои сборные. Они оказывали безумную поддержку на хоккейном турнире на Олимпийских играх. Здесь любят футбол, и многие женщины также посещают матчи. В Москве повсюду построены маленькие стадионы, здесь играют в футбол постоянно, даже зимой. Люди играют на синтетике в минус 15. Между любителями и мастерами пропасть. Молодые ребята любят футбол, но не все мечтают о том, чтобы стать профессионалами. В то же время учёба очень важна в России».