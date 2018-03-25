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Теннисист Федерер в детстве мог выбрать другой вид спорта
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Теннисист Федерер в детстве мог выбрать другой вид спорта 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как начал свою спортивную карьеру. По словам швейцарца, в детстве он мог выбрать футбол вместо тенниса, передает "Советский спорт".
"Мне нравилось выступать на позиции полузащитника и поражать чужие ворота. Но я выбрал теннис, поскольку хотел держать все под своим контролем, а не обвинять вратаря или защитников", — цитирует Федерера Miami Herald.
На вопрос о том, чем он собирается заниматься после завершения карьеры теннисиста, Федерер заявил о намерении посвятить всего себя семье.
Ранее сообщалось, что 36-летний швейцарец пропустит грунтовый сезон.
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