Теннисист Федерер в детстве мог выбрать другой вид спорта

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как начал свою спортивную карьеру. По словам швейцарца, в детстве он мог выбрать футбол вместо тенниса, передает "Советский спорт"

"Мне нравилось выступать на позиции полузащитника и поражать чужие ворота. Но я выбрал теннис, поскольку хотел держать все под своим контролем, а не обвинять вратаря или защитников", — цитирует Федерера Miami Herald.

На вопрос о том, чем он собирается заниматься после завершения карьеры теннисиста, Федерер заявил о намерении посвятить всего себя семье.

Ранее сообщалось, что 36-летний швейцарец пропустит грунтовый сезон.