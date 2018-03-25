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Хорхе Сампаоли: «К голове Месси приставлен револьвер, который называется чемпионатом мира»
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Хорхе Сампаоли: «К голове Месси приставлен револьвер, который называется чемпионатом мира» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в своей новой книге выразил мнение, что Лионелю Месси крайне важно выиграть чемпионат мира. По словам специалиста, негатив вокруг «альбиселесты» сказывается на игре форварда.
— К голове Месси приставлен револьвер, который называется чемпионатом мира, — цитирует Marca труд Сампаоли. — Если Лео его не выиграет, прозвучит выстрел. Поэтому он не может наслаждаться своим талантом в полной мере. Негативная ситуация вокруг сборной наносит ущерб Месси.
Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно взять лучших игроков и найти лучшие для них позиции. Но Лео должен играть так же, как и в клубе. Поставить его в новую схему — это безумие.
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