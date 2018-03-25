117 фанатов было задержано на матче второй аргентинской лиги

Они там с ума посходили, что ли?!

У команд «Лос-Андес» и «Браун» не было ни малейшего шанса «засветиться» в Рунете. Сами подумайте — кому у нас интересны середняки даже не первого — второго аргентинского дивизиона? На весь мир пару заурядных команд «ославили» болельщики. По их милости субботняя встреча на стадионе «Эдуардо Гальярдон» в пригороде Буэнос-Айреса прерывалась в первом тайме и завершилась массовыми арестами.

Беспорядки вспыхнули на трибунах в середине первого тайма. Скажете, эка невидаль для Латинской Америки? Так-то оно так, но тут случай особый. Поклонники «Лос-Андес» схлестнулись не с конкурирующей приезжей фирмой, а друг с другом! Две фанатские группировки устроили «титульный бой» за лидерство на «Гальярдоне». Подготовились к нему парни основательно. Подтверждение тому — целый арсенал колюще-режущих предметов, изъятых у хулиганов при задержании. Просто чудо, что при таком обилии ножей и металлических штырей в распоряжении хулиганов пострадавшие отделались лёгким испугом — порезами да синяками.

Пока полиция гасила страсти на трибунах, игроки обеих команд наблюдали происходящее из центрального круга. Отдадим должное местным стражам порядка — угомонили они зачинщиков свары весьма оперативно — минут за 10. В результате 117 человек со стадиона отправились не домой или ближайшие бары — за кружкой пенного обсудить перипетии игры, а в околоток. Многим пришлось там же и заночевать.

Зажигательное реалити-шоу больше всех завело левого хавбека из Адроги Мартина Минадевино. На 30-й минуте он приёмом из кун-фу едва не снёс голову сопернику, и был тотчас выдворен судьёй с поля.

После этого исход встречи уже не вызывал сомнений. Первый дубль в составе «Лос-Андес» 34-летнего новичка Фабрисио Ленси принёс хозяевам сухую победу со счётом 2:0 и поднял их на 13-е место в таблице Примеры-B. Но эти подробности едва ли кому-то интересны.