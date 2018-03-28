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«Питтсбург» проиграл «Детройту», у Малкина передачи
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«Питтсбург» проиграл «Детройту», у Малкина передачи 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи голами отметились Никлас Кронвалль, Франс Нильсен, Люк Гленденинг и даррен Хельм, а у гостей шайбы забросили Сидни Кросби и Крис Летанг.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.
«Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних десяти играх и с 92 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, а «Детройт» расположился на шестой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 67 очков. «Ред Уингз» прервали серию из трех поражений.
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