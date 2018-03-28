«Питтсбург» проиграл «Детройту», у Малкина передачи

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних десяти играх и с 92 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, а «Детройт» расположился на шестой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 67 очков. «Ред Уингз» прервали серию из трех поражений.