«Питтсбург» проиграл «Детройту», у Малкина передачи 

У победителей встречи голами отметились Никлас Кронвалль, Франс Нильсен, Люк Гленденинг и даррен Хельм, а у гостей шайбы забросили Сидни Кросби и Крис Летанг.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.
«Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних десяти играх и с 92 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, а «Детройт» расположился на шестой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 67 очков. «Ред Уингз» прервали серию из трех поражений.