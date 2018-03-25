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Венгер: «Не принимаю критику, которая связана с моим возрастом»
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Венгер: «Не принимаю критику, которая связана с моим возрастом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем отношении к критике.
"Я понимаю, что должен быть к последствиям, так как результаты моей работы не очень хорошие. Но я не принимаю критику, которая связана с моим возрастом и временем пребывания в клубе. Надеюсь, что люди будут помнить, сколько я сделал для «Арсенала». Не хочу, чтобы запомнился только последний матч и аплодисменты после него", — приводит слова Венгера beIN Sports.
Напомним, что 68-летний Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года.
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