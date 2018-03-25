Венгер: «Не принимаю критику, которая связана с моим возрастом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем отношении к критике.

"Я понимаю, что должен быть к последствиям, так как результаты моей работы не очень хорошие. Но я не принимаю критику, которая связана с моим возрастом и временем пребывания в клубе. Надеюсь, что люди будут помнить, сколько я сделал для «Арсенала». Не хочу, чтобы запомнился только последний матч и аплодисменты после него", — приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года.