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Xron победил на BEAT Invitational — Season 1
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Xron победил на BEAT Invitational — Season 1 

CyberSport.ru 1 час назад
Дмитрий Xron Сахарук стал чемпионом первого турнира по Quake Champions от BEAT Gaming. В финале он обыграл Адриана Raisy Биргани со счетом 3:1.
Сетка плей-офф:
В плей-офф вышли по три лучших игрока из каждой группы; лидеры Raisy и Xron попали сразу в полуфиналы. Все матчи группового этапа и плей-офф сыграли до двух побед, а финал — до трех.
Распределение призового фонда:
1 место — Дмитрий Xron Сахарук — $1 250;2 место — Адриан Raisy Биргани — $750;3-4 место — Мачей Av3k Кжиковски и Алексей Cypher Янушевский — по $250.
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