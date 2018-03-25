Xron победил на BEAT Invitational — Season 1

Дмитрий Xron Сахарук стал чемпионом первого турнира по Quake Champions от BEAT Gaming. В финале он обыграл Адриана Raisy Биргани со счетом 3:1.

Сетка плей-офф:

В плей-офф вышли по три лучших игрока из каждой группы; лидеры Raisy и Xron попали сразу в полуфиналы. Все матчи группового этапа и плей-офф сыграли до двух побед, а финал — до трех.

Распределение призового фонда:

1 место — Дмитрий Xron Сахарук — $1 250;2 место — Адриан Raisy Биргани — $750;3-4 место — Мачей Av3k Кжиковски и Алексей Cypher Янушевский — по $250.