Майк Салливан: «Тренировать Малкина и Кросби — большая привилегия»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после победы над «Филадельфией» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что в восторге от игры Сидни Кросби и Евгения Малкина . Оба игрока сегодня отметились голами. Россиянин идет на третьем месте в списке бомбардиров, забросив 42 шайбы.

— Я восхищаюсь тем, какие вещи делают эти ребята, — цитирует Твиттер «Питтсбурга» Салливана. — Они способны перевернуть ход встречи в одиночку. Тренировать Кросби и Малкина — большая привилегия. Могу сказать, что я не воспринимаю свою работу с ними как нечто должное.