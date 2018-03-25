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Майк Салливан: «Тренировать Малкина и Кросби — большая привилегия»
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Майк Салливан: «Тренировать Малкина и Кросби — большая привилегия» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после победы над «Филадельфией» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что в восторге от игры Сидни Кросби и Евгения Малкина. Оба игрока сегодня отметились голами. Россиянин идет на третьем месте в списке бомбардиров, забросив 42 шайбы.
— Я восхищаюсь тем, какие вещи делают эти ребята, — цитирует Твиттер «Питтсбурга» Салливана. — Они способны перевернуть ход встречи в одиночку. Тренировать Кросби и Малкина — большая привилегия. Могу сказать, что я не воспринимаю свою работу с ними как нечто должное.
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