Массимо Каррера: «Проводя выездной матч дома, „Локомотив“ получает преимущество»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью «СЭ» назвал странным перенос матча «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву. Специалист подчеркнул, что железнодорожники получили преимущество.

— Ситуация странная и непривычная, — сказал Каррера. — Не знаю, какие проблемы с полем в Перми, поскольку «Амкар» всегда там выступал. Думаю, что более логично было бы организовать встречу на нейтральном стадионе. Проводя выездной матч дома, «Локомотив» получает преимущество, ведь теперь пять из последних восьми туров команда проведет на своей арене.

Интервью Карреры