Ещё
Бывший нападающий «Спартака» Мовсисян перешел на правах аренды в «Юргорден»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший нападающий «Спартака» Мовсисян перешел на правах аренды в «Юргорден» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Бывший футболист московского ”Спартака” Юра Мовсисян продолжит карьеру в шведском «Юргордене», сообщает официальный сайт клуба из Стокгольма.
Скандинавы взяли 30-летнего армянского форварда в полугодичную аренду у клуба МЛС «Реал Солт-Лейк». В соглашении также прописана возможность выкупа игрока после истечения срока аренды.
Помимо «Спартака», в России Мовсисян также защищал цвета «Краснодара».
— Я рад снова выступать в Европе, — прокомментировал свой переход Мовсисян. — «Юргорден» — команда с богатой историей и замечательными болельщиками, которые создают невероятную атмосферу на трибунах. Я следил за шведским футболом, когда выступал в Дании. На мой взгляд, в последние годы чемпионат Швеции сделал большой шаг вперед.
SPORT24.ru: последние новости
Нуну Гомеш посетил трассу «Санки» в Сочи и прокатился на бобе Федерер: «Я выбрал теннис, а не футбол, так как не хотел обвинять вратаря или защитников» Агуэро: «В 2020 году вернусь в «Индепендьенте»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга56
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ37
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас31
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение