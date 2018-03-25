Бывший нападающий «Спартака» Мовсисян перешел на правах аренды в «Юргорден»

Бывший футболист московского ”Спартака” Юра Мовсисян продолжит карьеру в шведском «Юргордене», сообщает официальный сайт клуба из Стокгольма.

Скандинавы взяли 30-летнего армянского форварда в полугодичную аренду у клуба МЛС «Реал Солт-Лейк». В соглашении также прописана возможность выкупа игрока после истечения срока аренды.

Помимо «Спартака», в России Мовсисян также защищал цвета «Краснодара».

— Я рад снова выступать в Европе, — прокомментировал свой переход Мовсисян. — «Юргорден» — команда с богатой историей и замечательными болельщиками, которые создают невероятную атмосферу на трибунах. Я следил за шведским футболом, когда выступал в Дании. На мой взгляд, в последние годы чемпионат Швеции сделал большой шаг вперед.