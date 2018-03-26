Экс-форвард «Спартака» Мовсисян перешёл в клуб из чемпионата Швеции

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян продолжит карьеру «Юргордене». Футболист, права на которого принадлежат американскому клубу «Реал Солт Лейк», будет выступать шведском клубе на правах аренды шесть месяцев, сообщает официальный сайт «Юргордена».

Отмечается, что в арендном соглашении 30-летнего армянского футболиста прописана возможность выкупа игрока после истечения срока аренды.

«Здорово снова оказаться в Европе. «Юргорден» является хорошим клубом. Много слышал о местных замечательных болельщиках, которые создают невероятную атмосферу на трибунах», — сказал Мовсисян.

В прошлом сезоне MLS Мовсисян провёл 28 матчей, в которых отличился семь раз.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Юргордена».