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Экс-форвард «Спартака» Мовсисян перешёл в клуб из чемпионата Швеции
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Экс-форвард «Спартака» Мовсисян перешёл в клуб из чемпионата Швеции 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян продолжит карьеру «Юргордене». Футболист, права на которого принадлежат американскому клубу «Реал Солт Лейк», будет выступать шведском клубе на правах аренды шесть месяцев, сообщает официальный сайт «Юргордена».
Отмечается, что в арендном соглашении 30-летнего армянского футболиста прописана возможность выкупа игрока после истечения срока аренды.
«Здорово снова оказаться в Европе. «Юргорден» является хорошим клубом. Много слышал о местных замечательных болельщиках, которые создают невероятную атмосферу на трибунах», — сказал Мовсисян.
В прошлом сезоне MLS Мовсисян провёл 28 матчей, в которых отличился семь раз.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Юргордена».
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